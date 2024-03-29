مسلسل مليحة.. أقوى عمل درامي عربي يروي قصة أصحاب الأرض (فيديو)

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان «مسلسل مليحة.. أقوى عمل درامي عربي يروي قصة أصحاب الأرض».

وتعيش فلسطين في وجدان كل مصري، لأن الفن الحقيقي دوره الرئيسي هو التعبير عن هموم الناس، فصارت فلسطين ومأساتها وقضيتها حاضرة فكرة وكلمة، صوتا وصورة في شتى أنواع الفنون المصرية.

وذكر التقرير أنّ السينما المصرية لم تتخاذل عن تقديم العشرات من الأفلام عن القضية، والمسرح تحدث عن فلسطين منذ نكبة 1948، وعلى مدار العصور ظلّت الأغنية المصرية تتضامن مع فلسطين، بينما ظلت الدراما تتعامل مع القضية بشكل عابر وبسيط إلى أن جاء الإعلان عن موسم رمضان 2024 لنتفاجأ بعمل يتناول القضية بشكل كامل بالتوازي مع أبشع عدوان تتعرض له فلسطين.

مسلسل مليحة الذي كتبته رشا الجزار وأخرجه عمرو عرفة ويشارك في بطولته عدد من فناني مصر وفلسطين، ويحكي عن عائلة فلسطينية كانت تعيش بالقرب من ليبيا وفي طريق عودتها للوطن فلسطين تواجه العديد من الصعوبات ويساعدهم في رحلة العودة ضابط جيش مصري.