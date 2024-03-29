ضبط 8 أطنان دقيق مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء بمطروح

نجحت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين في محافظة مطروح، بالتعاون مع مباحث التموين، في ضبط 8 أطنان و250 كيلو دقيق بلدي مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء.

ضبط دقيق بلدي مدعم في مطروح

وأوضحت المهندسة هند مساعد مدير مديرية التموين بمطروح، أنه نتيجة التعاون والتنسيق بين مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح وقسم مباحث التموين وقسم شرطة مركز الحمام، جرى ضبط سيارة محملة بـ8 أطنان وربع الطن من الدقيق البلدي «مستودعات» الممنوع التصرف به خارج منظومة التموين والمخابز، وذلك على طريق إسكندرية مطروح الساحلي، قبل بيعها في السوق السوداء.

التحفظ على المضبوطات

وأضافت مدير عام التموين بمطروح في بيان، أنه جرى التحفظ على المضبوطات من أجولة الدقيق وعمل محاضر تموينية، وقيد المحاضر بقسم الشرطة المختص للعرض على جهات التحقيق للنظر والتصرف.