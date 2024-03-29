موعد إعادة مسلسل مليحة على قناة ON drama الحلقة 4.. بداية احتلال فلسطين

حديث عن القضية الفلسطينية وبداية تكوين اليهود لدولة لهم في فلسطين واحتلالهم لها، هو ما يتناوله مسلسل مليحة، لذا نجح في لفت الانتباه إليه ومتابعة الكثيرين له، وفيما يلي نعرض موعد إعادة مسلسل مليحة الحلقة الرابعة على قنوات العرض المختلفة لكي يتاح مشاهدته في الوقت الذي يناسب الجمهور.

وفي السطور التالية نعرض موعد إعادة مسلسل مليحة على قناة ON drama الحلقة الرابعة.

موعد إعادة مسلسل مليحة على قناة ON drama الحلقة الرابعة

موعد إعادة مسلسل مليحة على قناة ON drama الحلقة الرابعة على قناة ON drama في تمام الساعة الثامنة مساءا.

- يعرض المسلسل على قناة ON E في تمام الساعة 11:30 مساءً، على أن تكون الإعادة الساعة 8:15 صباحًا.

-ويعرض مليحة عبر شاشة cbc في تمام الساعة 6:05 مساء، على أن تكون الإعادة في تمام الساعة 9:45 مساء.

- ويذاع عبر قناة الحياة في تمام الساعة 11:15 مساءً، والإعادة للمرة الأولى الساعة 8:15 صباحًا، والإعادة للمرة الثانية الساعة 5:15 صباحًا.

واستكمل الفنان سامى مغاورى، في الحلقة السابقة من المسلسل سرده لبداية الاحتلال الإسرائيلي على فلسطين ونهبهم أرضها، وع الحرب العالمية الثانية قررت بريطانيا تأجيل حوار الدولة اليهودية، بسبب خوفها من رد فعل العرب وقتها، ولكن في عام 1939، أصدروا الورقة البيضاء، والتى دعموا فيها إقامة وطن لليهود.

مسلسل مليحة من بطولة، دياب، ميرفت أمين، سيرين خاس، ديانا رحمة، علي الطيب، أمير المصري، أشرف زكى، حنان يوسف، مروة أنور، حنان سليمان.