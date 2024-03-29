أسعار السمك اليوم الجمعة 29-3-2024 في الأسواق.. كم يبلغ البلطي؟

شهدت أسعار السمك اليوم الجمعة 29-3-2024 في الأسواق المختلفة، حالة من الاستقرار النسبي، والتي يتابع أسعارها قطاع كبير من المواطنين من أجل التعرف على مستجداتها، حيث إن سعر السمك يختلف قليلاً من منطقة سكنية لأخرى.

أسعار السمك اليوم

وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية سعر السمك اليوم حسب آخر تحديث أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء، «سعر بيع للمستهلك».

أسعار السمك اليوم في الأسواق

وجاءت أسعار السمك اليوم الجمعة 29-3-2024، كالآتي:

- جمبري وسط: الكيلو بـ 253 جنيهًا.

- جمبري صغير: الكيلو بـ 178 جنيهًا.

- جمبري جامبو: الكيلو بـ 425 جنيهًا.

- وقار: الكيلو بـ 224 جنيهًا.

- القاروص: الكيلو بـ 183 جنيهًا.

- الكابوريا: الكيلو بـ 128 جنيهًا.

- فيليه بلطي: الكيلو بـ 156 جنيهًا.

- قشر بياض: الكيلو بـ 130 جنيهًا.

- بياض ممتاز: الكيلو بـ 130 جنيهًا.

- سبيط: الكيلو بـ 241 جنيهًا.

- المرجان وسط: الكيلو بـ 113 جنيهًا.

أسعار السمك البلطي

- البلطي ممتاز: الكيلو بـ 93 جنيهًا.

- البلطي صغير: الكيلو بـ 64 جنيهًا.

أسعار الأسماك المجمدة

- السردين المجمد: الكيلو بـ 92 جنيهًا.

- الماكريل المجمد: الكيلو بـ 112 جنيهًا.