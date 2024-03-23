أسعار السمك اليوم في الأسواق.. كيلو البلطي يسجل 65 جنيها

سجلت أسعار السمك اليوم حالة من الثبات في الأسعار، وفقًا للمعلن من قبل بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، وذلك بسبب إقبال الصائمين على شراء اللحوم الحمراء والدواجن خلال شهر رمضان الكريم.

«الوطن» تستعرض أسعار السمك اليوم، حسب آخر تحديث أعلنته بوابة الأسعار المحلية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء، وهو سعر البيع للمستهلك.

أسعار السمك اليوم في الأسواق

وسجلت أسعار السمك اليوم التالي:

سعر السمك البلطي كبير.. الكيلو بـ83 جنيهًا.

سعر السمك البلطي صغير.. الكيلو بـ65 جنيهًا.

الجمبري وسط.. الكيلو بـ250 جنيهًا.

جمبري صغير.. الكيلو بـ185 جنيهًا.

جمبري جامبو.. الكيلو بـ415 جنيهًا.

وقار.. الكيلو بـ220 جنيهًا.

القاروص.. الكيلو بـ188 جنيهًا.

الكابوريا.. الكيلو بـ127 جنيهًا.

فيليه بلطي.. الكيلو بـ160 جنيهًا.

قشر بياض.. الكيلو بـ118 جنيهًا.

بياض ممتاز.. الكيلو بـ125 جنيهًا.

سبيط.. الكيلو بـ235 جنيهًا.

المرجان وسط.. الكيلو بـ 115 جنيهًا.

أسعار الأسماك المجمدة

السردين المجمد.. الكيلو بـ95 جنيهًا.

الماكريل المجمد.. الكيلو بـ105 جنيهات.