تراجع أسعار السمك في الأسواق اليوم الثلاثاء 26-3-2024

شهدت أسعار السمك اليوم الثلاثاء 26-3-2024 تراجعا ملحوظا في الأسواق، حيث بلغ سعر كيلو البلطي اليوم نحو 84 جنيها، بتراجع نحو 4 جنيهات في الكيلو، ويأتي تراجع أسعار السمك بالتزامن مع الجهود التي تقوم بها الحكومة لتوفير المنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة عبر فتح العديد من المنافذ.

وتستعرض السطور التالية تراجع أسعار السمك اليوم في الأسواق، وفق آخر تحديث لأسعار السمك عبر بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء المصري، كما يلي.

أسعار السمك اليوم

تراجعت أسعار السمك اليوم في الأسواق، حيث بلغ سعر كيلو سمك الثعابين نحو 196 جنيها، ليسجل تراجع بنحو 16 جنيها في الكيلو، بينما سجل سعر كيلو قشر البياض نحو 130 جنيها، بتراجع نحو 5 جنيهات للكيلو.

أسعار البلطي

وعن أسعار السمك البلطي اليوم، فبلغ سعر كيلو فيليه البلطي نحو 156 جنيها، بتراجع نحو 6 جنيهات في الكيلو، بينما وصل سعر كيلو سمك البلطي الأسواني إلى نحو 84 جنيها، بتراجع نحو 4 جنيهات للكيلو، وعن سعر كيلو سمك البلطي الصغير اليوم فبلغ نحو 62 جنيها، بقيمة تراجع بلغت نحو 3 جنيهات.

أسعار الجمبري

وعن سعر كيلو الجمبري الممتاز فبلغ نحو 326 جنيها، بتراجع نحو 5 جنيهات للكيلو الواحد، بينما سجل سعر كيلو الجمبري الوسط نحو 248 جنيها، بتراجع نحو 1.53 جنيه في الكيلو.