أسعار السمك اليوم الجمعة 22-3-2024 في الأسواق.. كم يبلغ سعر البلطي؟

شهد أسعار السمك اليوم الجمعة 22-3-2024 في الأسواق المختلفة، حالة من الاستقرار، حيث يهتم قطاع كبير من المواطنين بمتابعة أسعار السمك بشكل يومي للتعرف على مستجدات أسعاره، والتي تختلف قليلاً من منطقة سكنية لأخرى.

أسعار السمك اليوم

وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية سعر السمك اليوم الجمعة، حسب آخر تحديث أعلنته بوابة الأسعار المحلية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء، «سعر بيع للمستهلك».

أسعار السمك اليوم في الأسواق

وجاءت أسعار السمك اليوم الجمعة 22-3-2024، كالتالي:

جمبري وسط: الكيلو بـ 256 جنيهًا.

جمبري صغير: الكيلو بـ 181 جنيهًا.

جمبري جامبو: الكيلو بـ 430 جنيهًا.

وقار: الكيلو بـ 223 جنيهًا.

القاروص: الكيلو بـ 187 جنيهًا.

الكابوريا: الكيلو بـ 126 جنيهًا.

فيليه بلطي: الكيلو بـ 155 جنيهًا.

قشر بياض: الكيلو بـ 130 جنيهًا.

بياض ممتاز: الكيلو بـ 131 جنيهًا.

سبيط: الكيلو بـ 234 جنيهًا.

المرجان وسط: الكيلو بـ 112 جنيهًا.

أسعار السمك البلطي

البلطي ممتاز: الكيلو بـ 92 جنيهًا.

البلطي صغير: الكيلو بـ 64 جنيهًا.

أسعار الأسماك المجمدة

السردين المجمد: الكيلو بـ 95 جنيهًا.

الماكريل المجمد: الكيلو بـ 110 جنيهات.