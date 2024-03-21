أسعار السمك اليوم الخميس 21-3-2024.. تراجع البلطي والسبيط

استقرت أسعار السمك اليوم الخميس 21-3-2024 في الأسواق، بينما انخفض سعر سمك البلطي والسبيط، وتختلف أسعار السمك قليلا من منطقة إلى أخرى.

أسعار السمك اليوم الخميس

وترصد السطور التالية، سعر السمك اليوم حسب آخر تحديث أوضحته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء، «سعر بيع للمستهلك».

أسعار السمك اليوم في الأسواق

وجاءت أسعار السمك اليوم الخميس 21-3-2024، كما يلي.

- جمبري وسط: الكيلو بـ256 جنيهًا.

- جمبري صغير: الكيلو بـ184 جنيهًا.

- جمبري جامبو: الكيلو بـ423 جنيهًا.

- وقار: الكيلو بـ225 جنيهًا.

- القاروص: الكيلو بـ185 جنيهًا.

- الكابوريا: الكيلو بـ126 جنيهًا.

- فيليه بلطي: الكيلو بـ162 جنيهًا.

- قشر بياض: الكيلو بـ126 جنيهًا.

- بياض ممتاز: الكيلو بـ129 جنيهًا.

- سبيط: الكيلو بـ225 جنيهًا.

- المرجان وسط: الكيلو بـ113 جنيهًا.

أسعار السمك البلطي

- البلطي ممتاز: الكيلو بـ90 جنيهًا.

- البلطي صغير: الكيلو بـ64 جنيهًا.

أسعار الأسماك المجمدة

- السردين المجمد: الكيلو بـ93 جنيهًا.

- الماكريل المجمد: الكيلو بـ112 جنيهًا.