موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم الجمعة 29-3-2024
كتب:
نظيمة البحرواي
12:04 م | الجمعة 29 مارس 2024
موعد أذان المغرب
حدد قسم النتائج والتقويم بالإدارة العامة للجيوديسيا والحساب بالهيئة المصرية العامة للمساحة، موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم الجمعة 29-3-2024، تسهيلا على المواطنين لأداء الفريضة في وقتها وتناول طعام الإفطار.
أذان المغرب في الشرقية اليوم الجمعة 29-3-2024
وتستعرض «الوطن» موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم الجمعة 29-3-2024، في إطار الخدمات التي تقدمها لقرائها.
ويُرفع أذان المغرب في الشرقية، في اليوم التاسع عشر من شهر رمضان المبارك، في تمام الساعة 6:11 مساء، على أنّ يكون عدد ساعات الصيام 14 ساعة و13 دقيقة، بحسب إمساكية هيئة المساحة المصرية.
مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الجمعة 29-3-2024
موعد صلاة الفجر الساعة 04:18 صباحًا.
موعد صلاة الظهر الساعة 11:59 مساءً.
موعد صلاة العصر الساعة 3:30 مساءً.
موعد صلاة المغرب الساعة 6:11 مساءً.
موعد صلاة العشاء الساعة 07:30 مساءً.
ويستعد عدد كبير من المسلمين لبدء الاعتكاف في المساجد خلال الـ10 أيام الأخيرة في شهر رمضان، وذلك في المساجد التي حددتها مديرية الأوقاف الاعتكاف والتي تتجاوز 600 مسجد.