حدد قسم النتائج والتقويم بالإدارة العامة للجيوديسيا والحساب بالهيئة المصرية العامة للمساحة، موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم الجمعة 29-3-2024، تسهيلا على المواطنين لأداء الفريضة في وقتها وتناول طعام الإفطار.

أذان المغرب في الشرقية اليوم الجمعة 29-3-2024

وتستعرض «الوطن» موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم الجمعة 29-3-2024، في إطار الخدمات التي تقدمها لقرائها.

ويُرفع أذان المغرب في الشرقية، في اليوم التاسع عشر من شهر رمضان المبارك، في تمام الساعة 6:11 مساء، على أنّ يكون عدد ساعات الصيام 14 ساعة و13 دقيقة، بحسب إمساكية هيئة المساحة المصرية.

مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الجمعة 29-3-2024

موعد صلاة الفجر الساعة 04:18 صباحًا.

موعد صلاة الظهر الساعة 11:59 مساءً.

موعد صلاة العصر الساعة 3:30 مساءً.

موعد صلاة المغرب الساعة 6:11 مساءً.

موعد صلاة العشاء الساعة 07:30 مساءً.

ويستعد عدد كبير من المسلمين لبدء الاعتكاف في المساجد خلال الـ10 أيام الأخيرة في شهر رمضان، وذلك في المساجد التي حددتها مديرية الأوقاف الاعتكاف والتي تتجاوز 600 مسجد.