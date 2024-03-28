حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة، التابعة لوزارة الموارد المائية والري، مواقيت الصلاة ومواعيد الإفطار والسحور، إذ يترقب المسلمون موعد أذان المغرب والعشاء في اليوم الـ19 من شهر رمضان بالقاهرة والمحافظات، لأداء الفروض في مواقيتها وكسب الثواب في الشهر الفضيل.

موعد أذان المغرب والعشاء اليوم الجمعة 19 رمضان

وكشفت الهيئة من خلال الإمساكية التي تنشرها يوميًا على موقعها الإلكتروني، مواعيد الصلاة وعدد ساعات الصيام حسب التوقيت المحلي لـ«القاهرة، الإسكندرية، طنطا، أسيوط، أسوان»، مشيرة إلى موعد أذان المغرب والعشاء في اليوم الـ19 من شهر رمضان بالقاهرة والمحافظات.

وترصد «الوطن» خلال هذا التقرير، موعد أذان المغرب والعشاء في اليوم الـ19 من شهر رمضان بالقاهرة والمحافظات، التي جاءت كالتالي:

مواعيد الصلاة في القاهرة

- المغرب: 6.11

- العشاء: 7.28

- سحور 2.04

- إمساك: 4.04

- الفجر: 4.24

- شروق: 5.51

- الظهر: 12.00

- العصر: 3.30

مواعيد الصلاة في الإسكندرية

- المغرب: 6.18

- العشاء: 7.37

- سحور: 2.03

- إمساك: 4.03

- الفجر: 4.23

- شروق: 5.52

- الظهر: 12.05

- العصر: 3.36

مواعيد الصلاة في طنطا

- المغرب: 6.13

- العشاء: 7.32

- سحور: 2.00

- إمساك: 4.00

- الفجر: 4.20

- شروق: 5.48

- الظهر: 12.01

- العصر: 3.32

مواعيد الصلاة في أسيوط

- المغرب: 6.11

- العشاء: 7.27

- سحور: 2.04

- إمساك: 4.04

- الفجر: 4.24

- شروق: 5.49

- الظهر: 12.00

- العصر: 3.29

مواعيد الصلاة في أسوان

- المغرب: 6.03

- العشاء: 7.17

- سحور: 2.00

- إمساك: 4.00

- الفجر: 4.20

- شروق: 5.43

- الظهر: 11.53

- العصر: 3.20