مسلسل محارب الحلقة 19.. هل يتراجع أحمد زاهر عن حربه ضد حسن الرداد؟

انفعلت مريم التي تؤدي دورها الفنانة منة فضالي، في مسلسل محارب، على زوجها المحامي حسام الجيوشي «أحمد زاهر»، بسبب محارب «حسن الرداد» إذ سمعت حديثه مع زوجها بعدما أتى إلى الفيلا الخاصة بهما ليهددهما بقتل ابنهما إذا لم يقم حسام بالتوقف عما يفعله ضده لإدخاله السجن، لتتوالى الأحداث في مسلسل محارب الحلقة 19، التي تعرض مساء اليوم.

ونشبت مشادة بين حسام ومريم، لتخبره أن كل ما يحدث في حياتهما من مشكلات جاء بسبب أفعاله، وأن جلوسها على كرسي متحرك وعدم استطاعتها الحركة بسبب جرائمه، لنتابع ما سيحدث في مسلسل محارب الحلقة 19.

مسلسل محارب الحلقة 19

وتحدثت مريم عن تأثر الحالة النفسية الخاصة بابنهما بسبب ما يحدث من جرائم وأحداث مع محارب، ليترك لها حسام المنزل بعد أن اشتد الخلاف بينهما، فهل سيعود في مسلسل محارب الحلقة 19 أم سيستمر في طريقه ضد محارب؟.

موعد عرض مسلسل محارب الحلقة 19 على قناة cbc

مسلسل محارب بطولة الفنان حسن الرداد، ناهد السباعي، أحمد زاهر، منة فضالي، أسما إبراهيم، محمود ياسين.

يعرض مسلسل محارب الحلقة 19 على قناة cbc في تمام الساعة 9 مساء، والإعادة الأولى الساعة 3:45 من فجر اليوم التالي، والإعادة الثانية الساعة 5:15 فجرا.