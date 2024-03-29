مسلسل محارب الحلقة 18.. حسام الجيوشي يترك المنزل ومحارب هارب

نشب خلاف حاد بين حسام الجيوشي «أحمد زاهر»، وزوجته مريم، وذلك بعد مجيء محارب «حسن الرداد» إلى منزلهم، وتهديده لها بقتل الطفل الصغير، ليحتد الخلاف خلال الحلقة 18، بين الزوجين إلى حد أنها هددت زوجها بترك المنزل.

مسلسل محارب الحلقة 18

وذكرت مريم زوجها بأفعالة المشينة السابقة، والتي أتت كلها من تحت رأس مهنة المحاماة التي يمتهنها، لافتة إلى أنها تجلس على كرسي متحرك بسبب الحادث الذي كان هو السبب فيه، وطفلها يعاني من صدمات نفسية نتيجة تعرضهم لحادث عقب تهديد موكل سابق له، ومع اشتداد الحديث بينهما، قرر حسام الجيوشي أن يترك لها المنزل، ويدعها حتى تهدأ وتقلل من ثورتها عليه.

إبراهيم في قبضة الشرطة ومحارب هارب

وعلى الطرف الآخر، ذهبت منال أخت محارب، إلى أخيها إبراهيم في محبسه، لتطمأن عليه، ولكنها تفاجأت بأنه حانق على أخيهما الأكبر محارب، بسبب هروبه من الشرطة، مدعيا أنه السبب في كل ما يحدث لهم، ولكن الأخيرة تزجره وتخبره بأن أفعاله هي السبب وليس محارب، وتحاول أن تقنع محارب أن يسلم نفسه للشرطة لكن دون جدوى.