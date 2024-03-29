شهدت الحلقة 18 من مسلسل محارب عددا من الأحداث المتوترة، فما زال محارب هاربا من الشرطة، وأخوه في قبضتها، واشتد الخلاف بين المحامي حسام الجيوشي (أحمد زاهر) وزجته مريم، بسبب تهديد محارب لهما في عقر دارهما بقتل الطفل الصغير، وإليكم مواعيد عرض مسلسل محارب الحلقة 19 على قناة cbc في رمضان 2024.

مواعيد عرض مسلسل محارب الحلقة 19 على قناة cbc

ولا يزال محارب (حسن الرداد) يصر على الهروب من الشرطة، على الرغم من محاولة من حوله إقناعه بأن يسلم نفسه؛ ليصل إلى حقيقة براءته، وتبعا لذلك وقع أخوه في قبضة الشرطة بسبب قيامه بعدة مخالفات ظن خلالها أنه سيقوم بجلب بعضا من حقه الذي ضيعه محارب، وهو ما جعله حانقا على أخيه بعد قبوعه في السجن.

وعن مواعيد عرض مسلسل محارب الحلقة 19 على قناة cbc في رمضان 2024، فمن المنتظر أن يتم العرض الأول للحلقة الجديدة في تمام الساعة 9 مساء، على أن يتم عرض الإعادة الأولى لها في تمام الساعة 3:45 من فجر اليوم التالي، ويتم عرض الإعادة الثانية لها في تمام الساعة 5:15 فجرا.