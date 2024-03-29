مشادة كبيرة نشبت بين أحمد زاهر الذي يجسد دور المحامي حسام الجيوشي وزوجته منة فضالي في دور مريم، بعد أن جاء محارب إلى الفيلا الخاصة بهم ومحل سكنهم ليهددهم بقتل ابنهم إذا لم يقم حسام بالتوقف عن ما يفعله ضده لإدخاله السجن، لتخبره أن كل ما يحدث في حياتهم من مشكلات جاء بسبب مهنته في المحاماة وأفعاله المشينة التي تتسبب لهم في المتاعب في حياتهم، وذلك بعد أن سمعت حديث محارب الذي اقتحم الفيلا وهددهم بقتل ابنهم، لنتابع ما سيحدث في مسلسل محارب الحلقة 19.

مسلسل محارب الحلقة 19.. ماذا يحدث بين حسام الجيوشي وزوجته؟

وأثناء المشادة التي حدثت بين حسام وزوجته، نجدها تلومه على حالتها التي وصلت لها بسببه، إذ أن الحادث الذي تعرضت له وجعلها قعيدة على كرسي متحرك لا تستطيع السير على قدمها كان بسبب حسام زوجها، فضلا عن تأثر الحالة النفسية الخاصة بابنهما والتي يتعالج منها بعد أن قام أحد الموكلين السابقين بتهديد ابنهما أيضا، ليترك لها حسام المنزل بعد أن اشتد الخلاف بينهما، ونتابع ما سيحدث في مسلسل محارب الحلقة 19 اليوم الجمعة.

أبطال مسلسل محارب

مسلسل محارب من بطولة الفنان حسن الرداد في دور محارب وناهد السباعي في دور زوجته إنجي وأحمد زاهر في دور حسام الجيوشي ومنة فضالي في دور مريم زوجة حسام وأسما ‘براهيم في دور كبيرة المحاربة ومحمود ياسين في دور إبراهيم شقيق محارب.