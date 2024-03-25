عضو اتحاد الصناعات: «اتفاق أخلاقي» بين الحكومة والمصنعين والتجار لخفض الأسعار

قال محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن الاجتماع الذي تم بين الحكومة واتحاد الصناعات والغرفة التجارية هدفه خفض الأسعار، وهو مكمل للاجتماع الذي عقد الأربعاء الماضي.

اتفاق أخلاقي بين الحكومة والمصنعين

وأكد «البهي» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم خلال الاجتماع وضع اتفاق أخلاقي بين الحكومة والمصنعين والتجارة لخفض الأسعار، خاصة بعد الإفراج عن أغلب البضائع المحتجزة بالمواني، وذلك عقب إشراف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على الإفراج عن البضائع من ميناء الإسكندرية، بالإضافة إلى متابعة سير عملية الإفراجات في باقي المواني المختلفة.

مبادرة لخفض الأسعار

والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، المصنعين والتجار للإعلان عن مبادرة لخفض الأسعار، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان قد عقد اجتماعا بشأن متابعة الإجراءات التنفيذية لتوفير السلع وضبط الأسواق.

توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية

وأكد أن الحكومة تعتزم البدء في اتخاذ إجراءات سريعة لتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية؛ وذلك في إطار السعي للعمل على ضبط الأسواق.