ضبط 16 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 16239 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

601 مخالفة السير بدون تراخيص.

31 دراجة نارية مخالفة.

10056 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

25 مخالفة موقف عشوائي.

317 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة.

7 مخالفات شروط التراخيص.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.