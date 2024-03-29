«الكورة للصايمين».. عبد العزيز عبد الشافي يكشف عن موقف صعب تعرض له في «التتش»

كشف عبد العزيز عبد الشافي «زيزو» لاعب النادي الأهلي السابق، عن موقف عصيب عاشه في مباراة أمام الإسماعيلي، أقيم في ملعب «التتش»، خلال شهر رمضان، عام 1970، لافتاً إلى أنه شارك في هذه المباراة وكان صائماً.

70 ألف متفرج في ملعب المباراة

أضاف «عبد الشافي»، في حواره ببرنامج «الكورة للصايمين»، والمُذاع على «تلفزيون الوطن»، أنَّ الجمهور الذي حضر في الاستاد لمشاهدة المباراة - وقتها – تراوحت أعدادهم بين 60 و70 ألف متفرج، والملعب لم يكن يستوعب كل هذا العدد.

زيزو: امتلاء الملعب بالجمهور تسبب في اختناقي

وتابع: «حدثت مشكلة وفتحوا الأبواب بأمر من وزير الداخلية وقتها، اللواء ممدوح سالم، ولكن لأن الملعب امتلأ بالناس جرى إلغاء المباراة لأن الناس كلها نزلت الملعب ولم تكتمل المباراة».

واختتم: «كنت صائماً ووزني خفيف والجمهور من حولي يحيطني داخل الملعب، وأتذكر أني كدت أختنق لولا أن أحد أفراد الأمن رآني لقربه مني فأنقذني بالفعل من الزحام والضغط، وكان معه 3 آخرين».