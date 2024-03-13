مسلسل كامل العدد+1 الحلقة 3.. ابن شريف سلامة لاعبا في النادي الأهلي

شهدت الحلقة السابقة من مسلسل كامل العدد +1 بعض الأحداث، منها محاولات ليلى، والتي تجسد دورها الفنانة دينا الشربيني، للإعداد للخروج برفقة زوجها أحمد «شريف سلامة» لمقابلة خطيب صديقتها إنجي والذي يرغب في الزواج بها.

ومن المتوقع أن يشهد مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 3 انضمام ابن شريف سلامة للنادي الأهلي، بعدما نجح في الاختبارات في حلقة أمس.

مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 3

مسلسل كامل العدد +1 من المسلسلات العائلية الاجتماعية القصيرة، ويُعرض في النصف الأول من رمضان، ويتكون من 15 حلقة، ويرصد الوقائع اليومية لأسرة أحمد وليلي.

موعد عرض مسلسل كامل العدد +1

- يعرض كامل العدد +1 على قناة ON drama في تمام الساعة 6:05 دقائق.

- الإعادة على قناة ON drama الساعة 1:30 صباحا.

- العرض على قناة ON في تمام الساعة 7:30 مساء.

- الإعادة على قناة ON ستكون في تمام الساعة 8:15 صباحا.

المسلسل من بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة، إسعاد يونس، وميمي جمال وآية سماحة.