افتتاح مسجد جديد في حدائق الأهرام بالجيزة بحضور وزير التنمية المحلية

افتتح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، مسجد الروضة بمنطقة حدائق الأهرام على مساحة 400 متر مربع، ويسع ما يزيد عن 800 مصلي، إلى جانب الفناء الخارجي.

العيد القومي لمحافظة الجيزة

وقدم وزير التنمية المحلية خالص التهاني إلى محافظ الجيزة وأهالي المحافظة، متمنيا المزيد من الرقي لمصرنا الحبيبة في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما توجه بالشكر والعرفان لمحافظ الجيزة لمجهوداته المبذولة من أجل الارتقاء والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين بشتى القطاعات.

افتتاح وتجديد المساجد

ومن جانبه، أشار محافظ الجيزة إلى أن افتتاح المسجد يأتي في إطار احتفال المحافظة بعيدها القومي الذي يوافق 31 مارس من كل عام، ويعد إضافة مميزة لاستيعاب أعداد إضافية من المصلين بهضبة الأهرام.

كما أكد المحافظ حرص المحافظة بالتعاون مع مديرية الأوقاف والمجتمع المدني على التوسع في افتتاح وتجديد المساجد وملحقاتها بنطاق المحافظة لدورها الهام في نشر تعاليم الدين والتسامح بين المواطنين من خلال ما يقام بها من دروس ولقاءات خاصة خلال شهر رمضان والتي يلقيها علماء وأساتذة جامعة الأزهر.