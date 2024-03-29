بيض أخضر يثير الدهشة على «السوشيال ميديا».. لو شُفته في مكان اهرب فورا

البيض الأخضر من أندر الأنواع، ويتساءل كثير من الأشخاص عن سر لونه الزاهي النادر، ولأي طائر يعود، لكن ربما يصاب هؤلاء بالصدمة، عند علمهم بأنه رغم جمال هذا النوع من البيض، فالاقتراب منه أو لمسه يعتبر مخاطرة كبيرة.

يعود البيض الأخضر لطائر يدعى الكاسواري، أحد أخطر الطيور على الأرض وأقدمها، كما أنه ثالث أكبر طائر في العالم حاليا، ونستعرض بعض المعلومات التي قد لا تعرفها عن طائر الشبنم «الكاسواري»، وفقاً لـ«cnn».

بيض أخضر يثير الجدل

تداول عدد من راود مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرا، صورة لمجموعة من البيض الأخضر في أستراليا، بعد أن نشر أحد مستخدمي موقع إكس يدعى «takto» تغريدة يحذر فيها من الاقتراب أو لمس ذلك البيض: «لما تروح أستراليا وتشوف هذا البيض الأخضر، لازم تهرب فورا»، ما جعل كثيرون يتساءلون عن السبب، وجاءت الإجابة بأن هذا البيض هو لطائر الكاسواري، وهو من الطيور العنيفة، ورغم ذلك العنف، يعد من أوائل الطيور التي رباها البشر قبل 18 ألف سنة.

معلومات عن طائر الكاسواري

يعتبر طائر الشبنم أو الكاسواري من ضمن مجموعة الطيور التي لا تستطيع الطيران، ويبلغ طوله حوالي 1.5 متر، كما أنه يعد من أخطر الطيور عبر التاريخ وأكبرها، ويولد باللون البني في البداية، ثم يتحول لونه إلى اللون الأسود عند البلوغ، خطورة هذا الطائر لا تكمن فقط في قوته، بل لصعوبة اصطياده أيضا، إذ أن رأسه الأزرق العاري محمي بخوذة عظمية تحميه من أي خطر.

أقدم طيور رباها البشر

يعتقد العديد من الباحثين أن طائر الشبنم، هو أحد أقدم الطيور التي قام البشر بتربيتها في التاريخ، إن لم يكن اقدمهم، ويعيش بكثرة في غينيا الجديدة، وهي جزيرة في شمال أستراليا، ويعد عظامه وريشه من المواد الثمينة المستخدمة في صنع الملابس الاحتفالية والزينة الجسدية.

السر وراء لون البيض الأخضر

تضع أنثى الكاسواري من 3 إلى 6 بيضات خضراء، ويرجع السبب وراء خضرة البيض إلى من البيليفيردين، وهي صبغة توجد في العصارة الصفراوية وشائعة في قشر بيض الطيور، وهي الصبغة التي تظهر بعد تمزق الشعيرات الدموية الرقيقة بسبب الإصابة،مما يتيح للدم إمكانية التسرب إلى الأنسجة الداخلية المحيطة والمعروف بالكدمات أو الرضوض.

ويمكن للرضوض أن تشمل شعيرات دموية بمستوى الجلد أو نسيج تحت الجلد، وبحسب قوة الصدمة عند الرض أو الكدمات يتحطم بروتين الهيموجلوبين من خلايا الدم الحمراء المتسربة في الحيز الخارجي للخلية، ما يجعلها تظهر الألوان المميّزة للرضوض (كالأخضر والازرق والبني )؛ وذلك نتيجة لعملية البلعمة والتفسخ التسلسلي لبروتين الهيموجلوبين.