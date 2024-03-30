شهد سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت 30-3-2024 مقابل الجنيه المصري استقرارًا في مختلف البنوك، بما في ذلك البنك الأهلي المصري الذي سجل فيه 12.92 جنيه للبيع، و12.90 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم مقابل الجنيه المصري

وتوضح «الوطن» سعر الدرهم الإماراتي اليوم مقابل الجنيه المصري، وفقًا لآخر تحديث، بشأن أسعار العملات الموضح على مواقع البنوك الرسمية.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت: 12.92 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت: 12.90 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت: 12.92 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت: 12.91 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية

سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت: 12.92 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت: 12.87 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة

سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت: 12.92 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت: 12.90 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس