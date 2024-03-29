مواعيد الليالي الوترية رمضان 2024.. تبدأ غدا احرص على إحيائها

الليالي الوترية رمضان 2024 من الليالي التي يحرص العديد من المسلمين على معرفة موعدها في العشر الأواخر من الشهر الكريم، لما في هذه الليالي من بركة، وفي السطور التالية توضح «الوطن» فضل هذه الأيام الكريمة ومواعيدها.

الليالي الوترية رمضان 2024

وعن موعد حلول الليالي الوترية رمضان 2024، فوفقا للحسابات الفلكية وموعد بداية شهر رمضان لهذا العام، فيكون موعدها على النحو التالي: أول ليلة هي 21 رمضان، والتي تبدأ من مغرب السبت الموافق 30 من شهر مارس وتنتهي مع فجر يوم الأحد الموافق 31 من الشهر ذاته.

أما الليلة الثانية من الليالي الوترية رمضان 2024 فهي ليلة 23 رمضان والتي تبدأ من مغرب يوم الاثنين الموافق 1 من إبريل المقبل وتنتهي مع فجر 2 إبريل، أما الليلة الثالثة توافق 25 رمضان، وتبدأ من مغرب الأربعاء الموافق 3 من إبريل المقبل وتنتهي فجر الخميس الموافق 4 من الشهر ذاته.

مواعيد الليالي الوترية في رمضان

والليلة الرابعة من الليالي الوترية رمضان 2024 تكون ليلة 27 رمضان والتي تبدأ من مغرب الجمعة الموافق 5 إبريل وتنتهي مع فجر السبت الموافق 6 إبريل، والليلة الوترية الأخيرة من الليالي الوترية رمضان 2024، تكون ليلة 29 رمضان، تبدأ من مغرب يوم الأحد الموافق 7 من إبريل المقبل وتنتهي الاثنين الموافق 8 من الشهر ذاته.

وعن الليالي الوترية رمضان 2024 أوضحت دار الإفتاء المصرية في فتوى عبر موقعها الرسمي على الانترنت، أن الليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان هي خير ليالي العام، وعلى العبد أن يحسن استغلال هذه الليالي، لاسيما أن ليلة القدر جاءت ضمن هذه الليالي العشر، وذلك حتى يجتهد العباد في آخر الشهر كما اجتهدوا في آخره.

فضل الليالي الوترية رمضان 2024

وفي الحديث عن الليالي الوترية رمضان 2024، أوضحت الإفتاء المصرية أن أفضل العبادات التي يمكن أن يحرص على العباد خلال العشر الأواخر، هي قراءة القرآن الكريم والإكثار من ذلك، كما لفتت لأهمية الصلاة وقيام الليل والإكثار من الدعاء.