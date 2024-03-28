حكم إفطار العامل خلال رمضان.. دار الإفتاء: مباح في هذه الحالة 

يعد الصوم من أعظم الفروض الدينية التي يمارسها المسلمون حول العالم، حيث يمتنعون عن تناول الطعام والشراب من الفجر حتى غروب الشمس كنوع من التقرب إلى الله وتجديد الروحانية، وفي ظل هذا الإطار الديني، تثير قضية حكم إفطار العامل في رمضان العديد من النقاشات والتساؤلات وهو ما أجاب عليه المفتي السابق الشيخ جاد الحق علي جاد الحق عبر موقع دار الإفتاء المصرية.

حكم إفطار العامل في رمضان

واستكمالا الحديث عن حكم إفطار العامل في رمضان قال الشيخ جاد الحق علي جاد الحق خلال رده على التساؤل بشأن حكم مباشرة الأعمال في نهار رمضان؟ وكيف يكون الحكم عند تعارضها مع الصيام من حيث المشقة؟، أن الصوم في شهر رمضان فرض على كل مسلم بالغ عاقل، كما جاء في القرآن الكريم: فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ" [البقرة: 185].

حكم إفطار العامل

وتابع بأنه مع ذلك، فإن هذا الصوم لا يعني تعطيل العمل أو إهماله، بل منذ فرض الصوم على المسلمين، كانوا يواصلون أعمالهم وهم صائمون، وحتى كانوا يخوضون الحروب وهم صائمون.

حكم صيام العامل في رمضان

وأكد أن الشريعة الإسلامية تُبِيح الفطر لأولئك الذين يؤدون أعمالاً شاقة ويضطرون لمزاولتها نهاراً ولا يجدون بديلاً عن ذلك، حيث يتعرض هؤلاء الأشخاص الذين يجمعون بين الصوم والعمل لمخاطر محتملة، مثل الإصابة بالمرض أو الضعف الذي قد يؤثر على قدرتهم على العمل وبالتالي على مصدر دخلهم وقوتهم اليومية، لذلك، يعتبر العمل في الإسلام عبادة مهمة مثل الصوم، وفي الحالات التي يتعذر فيها مزاولة العمل مع الصوم، يجب التفكير في العمل كوسيلة للحفاظ على الحياة والعيش الكريم.