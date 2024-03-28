ما حكم استعمال السواك في نهار رمضان؟.. دار الإفتاء تجيب

حكم استعمال السواك في نهار رمضان، أحد الأسئلة التي وردت لدار الإفتاء المصرية، إذ يحرص المسلم على استعمال السواك في نهار رمضان، خاصة قبل الصلاة المفروضة، إذ أجابت عنه الدار عبر موقعها الرسمي على الإنترنت.

حكم استعمال السواك في نهار رمضان

ونشرت الإفتاء المصرية، فتوى توضح فيها حكم استعمال السواك في نهار رمضان، وقالت أن استعمال الصائم للسواك من أجل تنظيف الأسنان خلال نهار رمضان من الأمور المستحبة، لاسيما أن يتم استعماله عند الاستيقاظ من النوم، مشيرة إلى ما جاء في الحديث النبوي الشريف: «خُلُوف فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ» رواه أحمد.

استعمال السواك في نهار رمضان

كما تناولت دار الإفتاء المصرية، في فتواها حول حكم استعمال السواك في نهار رمضان، مسألة غسيل الأسنان بالفرشاة والمعجون خلال نهار رمضان وأثناء الصيام، أن الأمر جائز ولكن بشرط واحد وهو أن ينقي فمه جيدا من آثار المعجون، حتى لا يصل إلى الحلق شيء منه.

وفي فتواها عن حكم استعمال السواك في نهار رمضان، أكدت أن بقاء رائحة أو طعم المعجون في الفم بعد الانتهاء من غسيل الأسنان، لا حرج فيه ولا يؤثر سلبا على الصيام ما دام أن مادة المعجون نفسها غير موجودة وتم تنظيم الفم منها جيدا.