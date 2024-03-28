حكم أخذ الحقنة في نهار رمضان.. دار الإفتاء توضح (فيديو)

أوضح الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، حكم أخذ الحقنة في نهار رمضان خاصة أن البعض قد يحتاجها في أيام رمضان بسبب الإصابة بمرض ما أو التعرض لأزمة صحية.

حكم أخذ الحقنة في نهار رمضان

وقال الدكتور مجدي عاشور، عن حكم أخذ الحقنة في نهار رمضان إن الأشياء التي تفطر هي التي تدخل من منفذ مفتوح إلى الجوف أو إلى داخل الدماغ، وهي فتحة الأنف التي تدخل إلى الأمعاء والمعدة والمثانة التي يمكن أن تدخل من فتحة الشرج.

ما حكم أخذ الحقنة في نهار رمضان

وأضاف «عاشور» في حكم أخذ الحقنة في نهار رمضان، عبر القناة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على «يوتيوب»، أن الحقنة لا تدخل من فتحة الأنف أو الفم أو فتحة الشرج، بل تؤخذ في العضل أو الوريد، وبالتالي هي ليست من منفذ مفتوح.

واستكمل المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، في حديثه عن حكم أخذ الحقنة في نهار رمضان، أنه طالما الشيء دخل إلى جسم الإنسان من غير منفذ مفتوح طبيعي فهو لا يفطر، حتى إذا كانت حقنة فيتامينات أو بها غذاء، طالما لم تؤخذ من منفذ مفتوح، والصيام يكون مقبولا.