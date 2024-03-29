التنمية المحلية في أسبوع.. متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية بالمحافظات

أصدر المركز الإعلامي التابع لوزارة التنمية المحلية، حصاد الأنشطة والفعاليات التي قام بها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 23 حتى 29 مارس الجاري 2024.

الأحد 24 مارس

وقع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، عقود تنفيذ مشروعات المرحلة الخامسة من البنية الأساسية لمنظومة المخلفات الصلبة في محافظات مطروح والبحيرة ودمياط والشرقية والجيزة من أجل الارتقاء بمنظومة النظافة.

الاثنين 25 مارس

قام وزير التنمية المحلية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتفقد منظومة التخلص الآمن من المخلفات بمدفن شبرامنت بمحافظة الجيزة، حيث ينفذ بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، تمهيدا لوضع منظومة تتوافق مع الاشتراطات البيئية، حيث تم إنشاء خلية على مساحة 10 أفدنة، كما سيتم إنشاء 4 خلايا أخرى على 70 فدانا.

الثلاثاء 26 مارس

التقى وزير التنمية المحلية الدكتور ماجي نصيف المدير التنفيذي لهيئة فولبرايت مصر وآسر هاني مساعد مدير البرامج هيئة فولبرايت مصر، بحضور النائبة هبة مكرم عضو مجلس الشيوخ، وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية، لبحث مجالات التعاون المشترك بين الجانبين.

الأربعاء 27 مارس

شارك وزير التنمية المحلية في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي رقم 283 الذي عقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمتابعة عدد من الملفات وعلي رأسها ضرورة تكليف فرق عمل من جميع الوزارات والجهات المعنية والأجهزة الرقابية بالنزول إلى مختلف الأسواق للتأكد من خفض الأسعار بصورة حقيقية.

الخميس 28 مارس

تابع وزير التنمية المحلية، الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية الجارية على أرض المحافظات، ومتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، فيما يخص المشروعات القومية التي تهم المواطنين في مختلف القطاعات الخدمية.

الجمعة 29 مارس

شارك وزير التنمية المحلية مع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، في احتفالات العيد القومي لمحافظة الجيزة، حيث تم افتتاح مسجد الروضة بمنطقة حدائق الأهرام.