«التنمية المحلية» تكثف الاهتمام بمستوى النظافة.. رفع المخلفات وتطوير المجازر

في آخر 10 سنوات تكثف وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الجهات المختصة العمل على تحسين البيئة ومستوى النظافة من خلال اتخاذ حزمة من الإجراءات، وقال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إنه جار التركيز على مشروعات البنية التحتية لمنظومة النظافة الجديدة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورفع المخلفات من المجاري المائية، حيث تم رفع أكثر من 17 مليون طن مخلفات بتكلفة تخطت مليار جنيه، والعمل على استهداف تطوير 147 مجزرا، وتم بالفعل تطوير 42 مجزرا حكوميا.

التخلص من المخلفات

وأشار إلى إلزام الجهات الإدارية المختصة بإزالة ونقل نواتج التكريك والمخلفات من المجاري المائية بنطاق الكتل السكنية بالقرى والمدن إلى المقالب العمومية والأماكن المخصصة لها، والتخلص الآمن من المخلفات الخاصة بالمجاري المائية والمصارف ورفع المخلفات ونواتج التطهير ومتابعة تأهيل وتبطين الترع من خلال وزارة الري.

رفع كفاءة المجازر

وأوضح أنه يتم رفع كفاءة المجازر الحكومية بالمحافظات وإنشاء مجازر جديدة للحفاظ على البيئة من التلوث وعلى صحة المواطن من خلال التعاون مع وزارتي الزراعة والإسكان تم تحديد 147 مجزرا لرفع كفاءتها وتطويرها بـ3.5 مليار جنيه على مراحل، والمستهدف خلال العامين المقبلين تطوير 52 مجزرا بـ2.5 مليار جنيه، للحفاظ على البيئة وإنتاج لحوم صحية نظيفة وزيادة حجم الاستثمارات.

وفيما يتعلق بمنظومة المخلفات الجديدة، أشار إلى أنها تتضمَّن 3 برامج رئيسية منها إنشاء محطات وسيطة ثابتة، وتوفير محطات وسيطة متحركة، وإنشاء خلايا دفن صحي، ورفع كفاءة وإنشاء خطوط تدوير ومعالجة، موضحا أنه تم رفع التراكمات التاريخية للقمامة وقدرها 4,8 مليون طن قمامة، ويتم العمل على إقامة المحطات الوسيطة المتحركة وعددها 87 محطة، وتم الانتهاء من بعضها، والانتهاء من 21 مدفنا صحيا من إجمالي 41 مدفنا ومقرر إقامة 12 مصنع معالجة وتدوير مخلفات والانتهاء من 8 مصانع، كما تم توقيع عقود جمع مخلفات بالشوارع والمعالجة بـ3 مليارات جنيه، فضلا عن شراء 9600 معدة جديدة للتعامل مع المخلفات بالمحافظات ورفع كفاءة 6 آلاف معدة.