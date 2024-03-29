ضبط 3 أطنان من سماد اليوريا المحظور في الشرقية

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الشرقية من ضبط 3 أطنان من سماد اليوريا المحظور تداولها.

شنت إدارة تموين أبوكبير برئاسة محمد عبد الرحمن مدير الادارة ومحمد سمك رئيس الرقابة، حملة تفتيشية ورقابية مفاجئة على الأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين.

حملة تفتيشية مفاجئة على الأنشطة التجارية

أسفرت الحملة عن:

- تحرير محضر رقم 5045 جنح أبوكبير ضد ا.ع.ا.ع وذلك لحيازته عدد 10 شكاير سماد يوريا خاص بوزارة الزراعة وممنوع تداوله بدون فواتير دالة على مصدره بكمية قدرها نص طن.

- تحرير محضر رقم 5046 جنح أبوكبير ضد ا.م.ع. وذلك لحيازته عدد 60 شيكارة سماد يوريا خاص بوزارة الزراعة وممنوع تداوله بدون فواتير دالة على مصدره بكمية قدرها 3 أطنان.

جاء ذلك في إطار تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.