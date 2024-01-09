ضبط محل أعلاف لحيازته سماد محظور تداوله في بني سويف

تمكنت حملة تموينية تابعة لمديرية التموين في محافظة بني سويف، من ضبط أحد المسئولين عن محلات بيع الأعلاف والكيماويات، لحيازته وعرض للبيع سماد مدعم من الدولة محظور تداوله خارج منافذ وزارة الزراعة.

التحفظ على 500 كيلو سماد مدعم في محل تجاري

وتمكنت الحملة التموينية من ضبط والتحفظ على كمية 500 كيلو، عبارة عن 10 أجولة زنة الجوال 50 كيلو، حيث يتم صرفها على الحيازات الزراعية والمحظور تداوله خارج منافذ وزارة الزارعة.

حملة تموينية على الأسواق والمحال التجارية في بني سويف

وكشف المهندس وصفي عبد الله، وكيل وزارة التموين في بني سويف، في بيان صحفي مساء اليوم، إن المديرية شنت عدة حملات تموينية متنوعة على المحلات التجارية والأسواق والغذائية أسفرت عن تحرير محضرًا ضد المسئولين عن أحد المحال التجارية لحيازة وعرض وبيع سلع غذائية منتهية الصلاحية.

التحفظ على خضروات مغلفة لفحصها معمليا

وأشار إلى أن الحملة تحفظت على كميات من الخضروات المغلفة، كما تم سحب 4 عينات غذائية وأساسية لفحصها معمليًا، و3 محاضر ضد مسئولي محال تجارية لحيازة وعرض وبيع سلع غذائية منتهية الصلاحية.

وشدد وكيل تموين بني سويف على تكثيف الحملات التفتيشية الرقابية التموينية، على الأسواق والمحلات التجارية ومستودعات البوتاجاز وبدالي التموين، والغذائية بكافة قرى ومدن المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين منهم.