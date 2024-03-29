توزيع 4 آلاف كرتونة مواد غذائية و16 طن لحوم على الأولى بالرعاية في الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم.

تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية

أشاد محافظ الشرقية بالمبادرات الإنسانية النبيلة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته لمؤسسات المجتمع المدني بمواصلة جهودها لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية من خلال دعم المواطنين الأكثر احتياجا خلال شهر رمضان المبارك.

توفير 4 آلاف كرتونة مواد غذائية

ومن جانبه أشار سيد الشوربجي مدير جمعية الأورمان بالشرقية، إلى أنه تنفيذاً لتعليمات اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعيه الأورمان، واستكمالاً لدور الجمعية الخدمي في تقديم الرعاية الاجتماعية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي لأبناء المحافظة وتحت رعاية محافظ الشرقية، قامت الجمعية بالتعاون مع صندوق تحيا مصر بتوفير 4 آلاف كرتونة مواد غذائية بجانب توفير 16 طن لحوم مجمدة ليتم توزيعها على المستحقين من أبناء المحافظة والمسجلين بقاعدة بيانات الجمعية خلال شهر رمضان المبارك لإدخال البهجة والسرور على قلوبهم.