«الأورمان»: توزيع كراتين رمضان على 1000 أسرة في 9 قرى بالدقهلية

واصلت جمعية الأورمان بجهودها لتنفيذ خطة الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية، وصلت إلى 9 قرى وعزب بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، تم خلالها توزيع عدد 1000 كرتونة من المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية وذلك في اليوم الثاني على التوالي من عمليات التوزيع.

وأكدت جمعية الأورمان، في بيان، أننا ملتزمون بدعم الأسر المحتاجة وتوفير الدعم اللازم لهم خلال شهر رمضان المبارك، حيث تم توزيع المواد الغذائية في قري وعزب: «كفر عزام، والجلايله، وعزبه المرجوشي، والبكارية، وبرقين، وشبرا سندي، وطرانيس العرب، ومنشأة الرضا، والرمزية،» بمركز السنبلاوين، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تسهم في تخفيف العبء المالي عن تلك الأسر وتجعلهم قادرين على الاستمتاع بشهر الصيام بطريقة لائقة.

تقديم الدعم الاجتماعي والرعاية للفئات المستحقة

وقال الدكتور وائل عبدالعزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، إن توزيع الكراتين الرمضانية يعكس التزامنا بتقديم الدعم الاجتماعي والرعاية للفئات المستحقة، وخاصةً الأسر الأولى بالرعاية، وذلك لتخفيف العبء عنهم وجلب البهجة والفرحة لهم خلال شهر رمضان المبارك.

توفير المساعدات الضرورية للأسر المستحقة

من جانبه أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية تعمل على توفير المساعدات الضرورية للأسر المستحقة في محافظة الدقهلية، بما في ذلك الأرامل والمرضى والمحدودين في الدخل وذوي الهمم. مشددا على أهمية تضافر كافة الجهود لتلبية احتياجات هذه الأسر، خاصة في القرى الأكثر احتياجاً.

واختتم «شعبان» بالإشارة إلى أن الجمعية نفذت العديد من المشاريع الخيرية، بما في ذلك تنمية القرى الفقيرة وتقديم مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل والأسر غير القادرة.

وقدّمت أيضًا المساعدة لشرائح غير القادرين من مرضى القلب والعيون، بتوفير الجراحات اللازمة وصرف الدواء اللازم بعد التشخيص، وكذلك توزيع المساعدات الموسمية مثل شنط رمضان وبطانيات الشتاء ولحوم الأضاحي.