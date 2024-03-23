موظفو شركة «التعمير والإسكان» يشاركون في تعبئة كراتين الخير

في يوم استثنائي وأجواء مليئة بالعطاء وتحت شعار «مضاعفة الساعات، مضاعفة البركات»، عبأت شركة التعمير والإسكان للاستثمار العقاري HDP، بالتعاون مع مؤسسة «مصر الخير»، أكثر من 500 كرتونة مواد غذائية، متضمّنة كل المساعدات والمواد الغذائية الأساسية للأسر الأكثر احتياجًا خلال شهر رمضان المبارك، في إطار إيمان شركة HDP بدورها المجتمعي، باعتبارها واحدة من كبرى شركات الاستثمار العقاري في مصر؛ إذ تحرص الشركة على المشاركة في المبادرات المجتمعية الداعمة لغير القادرين والفئات الأكثر احتياجًا.

تميّزت تلك المبادرة الخيرية بتشجيع وتحفيز شركة HDP لموظفيها المتطوعين للمشاركة بشكل أكبر، من خلال مضاعفة الشركة عدد الكراتين الغذائية المُتبرَّع بها، وزادت أعداد الموظفين المتطوعين والجهود المبذولة في التعبئة، وذلك بهدف حرص شركة HDP على تعزيز ودعم ثقافة المشاركة والمسئولية المجتمعية، التي تحث على زيادة شعور الموظفين بالولاء والانتماء، ليُشارك بذلك أكثر من 80 موظفاً متطوعاً بشركة HDP.