أحداث متتالية شهدها مسلسل محارب في رحلة الشاب الصعيدي لإثبات براءته من كل التهم الملفقة إليه، ومطالبات من حوله لتسليم نفسه للشرطة حتى تظهر حقيقة عدم ارتكابه للتهم التي لفقها له المحامي حسام الجيوشي «أحمد زاهر»، لذا يحرص المتابعون على معرفة موعد إعادة مسلسل محارب على قناة سي بي سي الحلقة 19.

وفي السطور التالية، نعرض موعد إعادة مسلسل محارب على قناة سي بي سي الحلقة 19 لنرى ماذا سيحدث لمحارب في رحلة بحثه عن البراءة.

موعد إعادة مسلسل محارب على قناة سي بي سي الحلقة 19

ويأتي موعد إعادة مسلسل محارب على قناة سي بي سي الحلقة 19 في الأوقات التالية:

وعن مواعيد عرض مسلسل محارب الحلقة 19 على قناة cbc في رمضان 2024، فمن المنتظر أن يتم العرض الأول للحلقة الجديدة في تمام الساعة 9 مساء، وإعادة مسلسل محارب على شاشة سي بي سي في تمام الساعة 3:45 من فجر اليوم التالي لإذاعة الحلقة العرض الأول منها والذي يكون في تمام الساعة التاسعة مساء.

ويتم عرض الإعادة الثانية للمسلسل على شاشة سي بي سي في تمام الساعة 5:15 فجرا.