أسعار المراوح السقف 2024.. أنواع مختلفة

مع اقتراب فصل الصيف يتزايد الطلب على مراوح السقف 2024، حيث تُعتبر هذه الأجهزة من بين الأكثر استخدامًا خاصةً في المنازل وأماكن العمل مثل الشركات والمستشفيات، وتُعدّ مراوح السقف مهمة لتوزيع الهواء بشكل متساو في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وفيما يلي تستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية نظرة شاملة عن أسعار المراوح السقف 2024 لمجموعة من الماركات المعروفة في السوق المصرية.

أسعار المراوح السقف 2024 من فريش

تقدم شركة فريش العديد من مراوح السقف بالأسعار التالية:

إليكم قائمة بأسعار مراوح السقف 2024 من مختلف الموديلات والمواصفات لعلامة فريش:

1. مروحة سقف رافال ليد

- السعر: 1,042 جنيها مصريا.

2. مروحة سقف رافال

- السعر: 913 جنيها مصريا.

3. مروحة سقف ستار

- السعر: 3,204 جنيهات مصرية.

4. مروحة سقف 3 كلوب

- السعر: 1,834 جنيها مصريا.

- السعر: 1,996 جنيها مصريا.

5. مروحة سقف فيكتوريا

- السعر: 3,611 جنيها مصريا.

- السعر: 7,499 جنيها مصريا (مزودة بإضاءة LED و5 ريش).

6. مروحة سقف الباشا

- السعر: 2,714 جنيها مصريا.

7. مروحة سقف بثلاثة سبوت

- السعر: 2,499 جنيها مصريا.

8. مروحة سقف بحجم 56 بوصة

- السعر: 990 جنيها مصريا.

9. مروحة سقف موديل FR-CF

- السعر: 895 جنيها مصريا.

10. مروحة سقف فانتوم

- السعر: 995 جنيها مصريا.

تتوفر هذه المراوح بمجموعة من الميزات والتصاميم المتنوعة لتلبية احتياجات مختلفة العملاء في مصر.

أسعار مراوح السقف من تورنيدو 2024

فيما يلي قائمة بأسعار مراوح السقف من تورنيدو المتوفرة في السوق المصرية:

1. مروحة سقف تورنيدو موديل TCF56WW

- السعر: 990 جنيها مصريا.

- مواصفات: 3 ريشة، 56 بوصة، اللون الأبيض.

2. مروحة سقف تورنيدو موديل TCF56H

- السعر: 1,380 جنيها مصريا.

- مواصفات: 3 ريشة، 56 بوصة، اللون الأبيض.

3. مروحة سقف تورنيدو موديل TCF56L

- السعر: 1,680 جنيها مصريا.

- مواصفات: 3 ريشة، 56 بوصة، ليد، اللون الأبيض.

4. مروحة سقف تورنيدو موديل TCFM60

- السعر: 2,130 جنيها مصريا.

- مواصفات: 3 ريشة، 60 بوصة، اللون الأبيض.

تتوفر هذه المراوح بمجموعة متنوعة من الخيارات والميزات لتناسب احتياجات مختلفة العملاء في مصر.

أسعار مجموعة متنوعة في الماركات من مراوح السقف 2024

هناك مجموعة متنوعة من الماركات التي تنتج مراوح سقف بأسعار ومواصفات مختلفة، ومن بينها:

1. مروحة سقف طراز FC-56 من ماركة إيه تي إيه

- السعر: 750 جنيها مصريا.

2. مروحة سقف 5 سرعات 3 ريشة من ماركة إيه تي إيه

- السعر: 690 جنيها مصريا.

3. مروحة سقف من ماركة سوناي

- السعر: 770 جنيها مصريا.

4. مروحة سقف بقطر 56 بوصة من ماركة حجازي

- السعر: 1,299 جنيها مصريا.

5. مروحة سقف من ماركة أوشا

- السعر: 2,620 جنيها مصريا.

6. مروحة سقف من ماركة أوشا

- السعر: 2,890 جنيها مصريا.

7. مروحة سقف جينيريك مع إضاءة LED

- السعر: 4,500 جنيه مصري.

8. مروحة سقف توب إليكتريك مع إضاءة LED

- السعر: 4,300 جنيه مصري.

9. مروحة سقف نيو ناشيونال

- السعر: 799 جنيها مصريا.

10. مروحة سقف من ماركة ناتشورال سكاي بقطر 56 بوصة

- السعر: 799 جنيها مصريا.

تقدم هذه الماركات مجموعة متنوعة من المراوح بمختلف المواصفات لتلبية احتياجات العملاء في مصر.