أسعار مراوح السقف 2022.. تصل إلى 1800 جنيه

زادت عمليات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل» خلال الدقائق القليلة الماضية عن أسعار مراوح السقف 2202، وذلك بفضل ارتفاع درجات الحرارة التي تصل في بعض المناطق لـ 40 درجة، ما يدفع الكثيرين للبحث عن مصادر التهوية بعيدًا عن التكييف الذي ارتفعت أسعاره في الوقت الحالي.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، نرصد في التقرير التالي أسعار مراوح السقف 2022 على النحو التالي:

أسعار مراوح السقف 2022

- تراوحت قيمة مروحة سقف نيو ناشونال التي تتميز بأنها معدن ومزودة بـ5 سرعات بين 400 و450 جنيها.

- وصلت قيمة مروحة سقف جروهي، التي تتميز بأنها 56 بوصة ومزودة بـ5 سرعات إلى ما بين 450 و500 جنيه.

- بلغت قيمة مروحة سقف بريفيكس بريموت كونترول ما بين 700 و800 جنيه.

- وصلت قيمة مروحة سقف من ماكسيل 56 بوصة، ويتراوح سعرها بين 750 و800 جنيها.

- وصلت قيمة مروحة سقف من فريش 56 انش إلى ما بين 500 و600 جنيه.

- وصلت أسعار مراوح السقف 2022 تورنيدو 56 بوصة، التي تتميز بأنها بها 3 ريش معدنية مزودة بـ5 سرعات لون أبيض TCF56W إلى ما بين 550 و600 جنيه.

- وصلت قيمة مروحة سقف تورنيدو 56 بوصة، التي تتميز بأنها 3 ريش معدنية من تورنيدو، وسرعات عالية إلى ما بين 700 و750 جنيهًا.

مراوح السقف تصل لـ1800 جنيه

- وصلت قيمة طقم مروحة السقف تورنيدو، ويتميز بأنه عرض يمكن الحصول من خلاله على 3 مراوح سقف إلى ما بين 1750 و1800 جنيه.

- تراوحت قيمة مروحة سقف من باناسونيك، التي تتميز بأنها بها 3 ريش موديل F-560 B MH - بلون أبيض ما بين 1250 و1300 جنيه.