المنظمة العربية للحوار تقيم حفل سحورها السنوي ضمن صالون حنان يوسف الثقافي

أقامت المنظمة العربية للحوار والتعاون الدولي مساء الخميس الماضي، حفل سحور لأعضائها، بمناسبة شهر رمضان المبارك، على هامش الصالون الثقافي للدكتورة حنان يوسف في دورته لشهر مارس تحت عنوان «دراما رمضان.. هل حضرت الهوية؟».

ووجهت حنان يوسف أستاذ الإعلام ورئيسة المنظمة العربية للحوار، التهنئة للحضور والمشاركين بمناسبة شهر رمضان الكريم معربة عن سعادتها بانتظام انعقاد السحور السنوي مع نشاط الصالون الثقافي والمنظمة دائمًا.

هنأ الحضور، الأستاذة الدكتورة منى الحديدي عضو مجلس أمناء المنظمة على تكريم رئيس الجمهورية لها في الاحتفال بيوم المرأة المصرية خلال شهر مارس.

وحرصت أسرة الصالون على مشاركة الحضور إلكترونيًا، من خلال نقل وقائع المناقشة، وفتح باب الحوار لأعضاء الصالون إلكترونيًا من كافة البلدان العربية كعادة الصالون الدائمة.

وأعربت حنان يوسف الرئيس التنفيذي للمنظمة عن سعادتها بالمشاركة الواسعة من قبل الأكاديميين والمتخصصين والشباب، مؤكدة أن هذا التنوع هو الذي يميز الصالون الثقافي الذي نجح في الاستمرار بتنوع أفكاره وجمهوره.

وأوضحت يوسف أن الصالون الثقافي هو أحد روافد أنشطة المنظمة العربية للحوار، معربة عن طموح المنظمة في تطوير الأنشطة خلال الفترة المقبلة.

رؤية المشاركين لدراما رمضان وأهمية تعزيز الهوية

وبدأت فعاليات الصالون بفتح باب النقاش حول رؤية المشاركين في الأعمال الدرامية خلال هذا العام، وتقييمهم لمدى حضور الهوية في الأعمال الدرامية.

وأكد المشاركون على إيجابية تنوع المحتوى المقدم من الأعمال الدرامية في رمضان ما بين السياسي والاجتماعي والكوميدي.

وتناول المشاركون أهمية دور الدراما في تعزيز الهوية المصرية وتصحيح الصورة النمطية.

أكدت يوسف أنه ستصدر دراسة لتقييم دراما رمضان ودورها في الهوية وبناء الوعي من خلال دراسة تحليلية سنوية يقوم بها الباحثون بالمنظمة العربية للحوار لتقييم أعمال رمضان الدرامية من كل عام.

وأعلنت أن النتائج النهائية لهذه الدراسة سوف يتم نشرها لتعميم الاستفادة منها ورفعها لصناع القرار.

إشادة واسعة بدراما الشركة المتحدة في رمضان

وأشاد المشاركون بعدد من الأعمال التي قدمتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وفي مقدمتها مسلسل الحشاشين وعتبات البهجة وبابا جه وكامل العدد وجودر ومليحة وغيرها، وكذلك عدد آخر من الاعمال مثل أعلى نسبة مشاهدة وصلة رحم بوصفها ترصد أحداث مهمة في المجتمع المصري.

ورصدت الدراسة تقديم مسلسلات كوميدية على مستوى جيد، كان الجمهور المصري يفتقدها بوصفها أحد ملامح شهر رمضان، حيث لاقت إعجاب قطاع كبير من الجمهور المصري، وكذلك ظهور الدراما الاجتماعية التي قدمت العديد من الموضوعات المتصلة بمشكلات في المجتمع المصري.

وأشارت رئيسة المنظمة إلى أنه سوف يتم تقديم الدراسة في شكلها النهائي بعد انتهاء شهر رمضان.

وشارك في فعاليات الصالون نخبة من كبار الشخصيات في مقدمتهم الأستاذة الدكتورة منى الحديدي والأستاذة الدكتورة ليلى عبد المجيد والسفير يوسف الشرقاوي والمستشار ماضي توفيق الدقن والكاتبة أنس الوجود رضوان والدكتورة داليا عثمان والدكتورة رنا النطار والدكتورة ريم عصام والدكتورة نهال مجدي والإعلامي إسماعيل يوسف والدكتور شريف المنسي ونجلاء فهمي والإعلاميتان الشابتان ندى المنسي ونادين المنسي والإعلامي محمد عمران.

واختتمت فعاليات الصالون بفقرة غنائية من الطالبة ندى المنسي، ثم بعدها بدأت فعاليات حفل السحور الذي أقيم على نيل القاهرة بمنطقة الزمالك.

وشارك في السحور نخبة مرموقة من كبار الشخصيات العامة في مصر وخارجها ومجموعة متميزة من شباب الإعلاميين وتم فيه طرح عدد من الأفكار والافتراحات خلال المرحلة المقبلة والاستعداد لعدد من بروتوكلات التعاون من بينها جمعية أبناء الفنانين برئاسة المستشار ماضي توفيق الدقن نجل الفنان الكبير الراحل توفيق الدقن وكذلك تفعيل منتدى الإعلاميات المصريات والتحضير لمؤتمر دولي كبير عن الصورة الإعلامية خلال الفترة القادمة يعتمد على تعزيز العلاقة بين الإعلام والثقافة في مختلف المجالات من أجل تعزيز الوعي.