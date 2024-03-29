السياحة تطالب بالسماح لحجاج المستوى البري بالسفر عبر منفذ «حالة عمار»

كشف مصدر بوزارة السياحة والآثار، أن الوزارة وبالتنسيق مع غرفة شركات السياحة ستتقدم بطلب إلى الجهات السعودية للسماح لحجاج المستوى البري بالسفر لأداء مناسك الحج عبر منفذ «حالة عمار» الموجود على الحدود الأردنية السعودية، وذلك جنبا إلى جنب مع سفرهم للمملكة من خلال ميناء الدرة «منطقة حقل» الواقع بين مدينة العقبة الأردنية ومدينة تبوك السعودية، والتي قصرت المملكة العربية السعودية سفر حجاج البر المصريين من خلاله.

25 ذو القعدة آخر موعد لتواجد حجاج البر بميناء الدرة

وأضاف المصدر لـ«الوطن» أن قرار المملكة العربية السعودية بتحديد آخر موعد لتواجد حجاج السياحة المستوى البري بميناء الدرة السعودي بيوم 25 ذو القعدة 1445 هجريا سيتسبب في إطالة مدة برامج الحج لحجاج المستوى البري عن المدة التى حددتها شركات السياحة، لذلك فضلا عن أنه سيتسبب في أزمة بتوقيتات التسكين في مكة والمدينة لحجاج المستوى البري.

مدة برنامج الحج البري

وأشار المصدر، إلى أن وزارة السياحة ستطالب أيضا بمد أمد سفر حجاج البر حتى يوم 1 ذو الحجة، وذلك حتى يتسنى سفر حجاج المستوى البرى وعددهم 6 الآف حاج إلى المملكة العربية السعودية في التوقيتات المحددة لذلك، موضحا أن مدة برنامج الحج البري يتراوح ما بين 19 إلى 21 يوما.