شركات السياحة: بدء عملية تصعيد عدد من غير الفائزين بقرعة الحج بدلا عن المشرفين

قال حمزة عنبى، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن شركات السياحة المنظمة لبرامج الحج السياحي لهذا العام تقوم حاليا بعمليات تصعيد عدد من غير الفائزين بقرعة الحج بديلا عن بعض المشرفين المرافقين للحجاج، شريطة أن يكون كل 50 حاجا برفقتهم مشرف واحد على الأقل، موضحا أن عملية تصعيد غير الفائزين بقرعة الحج بديلا عن العدد الزائد من المشرفين تتم وفقا لقوائم الانتظار المعدة لذلك.

الانتهاء من دفع قيمة استئجار أراضي مخيمات الحجاج بمنى وعرفات

وأضاف لـ«الوطن»، أن شركات السياحة وبعد أن انتهت من دفع قيمة إيجار الأراضي التي ستقام عليها مخيمات حجاج السياحة بكل من منى وعرفات ودفع قيمة خدمات الإعاشة والطوافة للحجاج خلال فترة تواجدهم بالمشاعر المقدسة، تقوم حاليًا بتحويل قيمة التنقلات الداخلية للحجاج بالمملكة العربية السعودية، إضافة إلى قيمة استئجار المساكن التي سيقيم بها حجاج السياحة بمكة والمدينة.

معاينة مساكن الحجاج

وأشار عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إلى أن العديد من شركات السياحة المنظمة لبرامج الحج السياحي لهذا العام لم تنته حتى الآن من إجراءات معاينة وتوثيق عقود حجاج السياحة بفنادق كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، موضحا أن تلك الخطوة ستتم خلال شهر شوال المقبل.