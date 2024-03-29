السبت أم الأحد؟.. «الإفتاء» تعلن موعد أول ليلة من ليالي العشر الأواخر

موعد أول ليلة من ليالي العشر الأواخر، يوافق اليوم التاسع عشر من شهر رمضان المبارك، والذي أوشك على الانتهاء، إذ تبدأ العشر الأواخر من الشهر المبارك، من غروب شمس السبت 20 رمضان 1445، الموافق 30 مارس 2024.

موعد أول ليلة من ليالي العشر الأواخر

وحول موعد أول ليلة من ليالي العشر الأواخر، تبدأ من غروب شمس السبت 20 رمضان 1445 الموافق 30 مارس 2024، بحسب الإفتاء، إذ تبدأ الليالي الوترية في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك 1445هـ:

• ليلة 21 رمضان: تبدأ من مغرب يوم السبت 30-3-2024م، وتنتهي بفجر يوم الأحد 31-3-2024م.

• ليلة 23 رمضان: تبدأ من مغرب يوم الاثنين 1-4-2024م، وتنتهي بفجر يوم الثلاثاء 2-4-2024م.

• ليلة 25 رمضان: تبدأ من مغرب يوم الأربعاء 3-4-2024م، وتنتهي بفجر يوم الخميس 4-4-2024م.

• ليلة 27 رمضان: تبدأ من مغرب يوم الجمعة 5-4-2024، وتنتهي بفجر يوم السبت 6-4-2024م.

• ليلة 29 رمضان: تبدأ من مغرب يوم الأحد 7-4-2024م، وتنتهي بفجر يوم الاثنين 8-4-2024م.

ويمكن الدعاء بهذه الأدعية في هذه الأيام المباركةـ إذ يكثر الدعاء في العشر الأواخر التي منها ليلة القدر (خير من ألف شهر)، ومن الأدعية المستحبة على سبيل المثال:

- اللهم اعتق رقابنا من النار ورقاب أبائنا وأمهاتنا وأرحامنا وأحبائنا ومن كان له حق علينا.

- اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.

- اللهم بلغنا ليلة القدر وارزقنا فيها على قدر قدرك، وجعلنا فيها من الفائزين.

- اللهم اجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين.