استقبال العشر الأواخر من رمضان.. الإفتاء تقدم 7 نصائح لغفران الذنوب

يعد استقبال العشر الأواخر من رمضان من أهم ما يشغل بال الكثيرين لأنها تمثل فرصة ذهبية للتفوق في العبادة والاجتهاد في طلب الرحمة والمغفرة، حيث ينظر المؤمنون إلى هذه الأيام بشغف واهتمام خاص، معتبرينها فترة تقوية العلاقة مع الله وغفران ذنوبهم، ونستعرض في هذا الموضوع أهمية وكيفية استقبال العشر الأواخر من رمضان مع التركيز على العبادات والأعمال الصالحة التي يجتهدون فيها لنيل الأجر والثواب.

كيفية استقبال العشر الأواخر من رمضان

وأكدت دار الإفتاء المصرية في فتوى نُشرت عبر موقعها الرسمي على الإنترنت أن العشر الأواخر من شهر رمضان 2024 لها فضل كبير، خاصةً مع وجود ليلة القدر في هذه الأيام العشر، والتي وصفها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بأنها خير من ألف شهر، كما أستدلت لما رواه الإمام البخاري ومسلم، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيى ليلة وأيقظ أهله وشد مئـزره».

وأوضحت دار الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الاجتهاد في العبادة خلال العشر الأواخر من شهر رمضان 2024، داعية العباد إلى اتباع نهجه والحرص على الاجتهاد في العبادة، منها الصلاة والقرآن وغيرها، خلال هذه الأيام المباركة، حيث أستدلت بحديث آخر عن النبي الكريم وهو ما ورد عن عُبَادَةُ بْن الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ يُخْبِرُ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ، فَتَلاَحَى رَجُلاَنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ «إِنِّى خَرَجْتُ لأُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَإِنَّهُ تَلاَحَى فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ فَرُفِعَتْ وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمُ الْتَمِسُوهَا فِى السَّبْعِ وَالتِّسْعِ وَالْخَمْسِ».

كيفية استقبال ليلة القدر

كما شددت دار الإفتاء المصرية على أهمية استغلال الوقت واستثمار مواسم الخير، مشيرة إلى أن العشر الأواخر من شهر رمضان تعد من أعظم هذه المواسم، حيث تنعم بنفحات الرحمة والمغفرة والنجاة من النيران، وتتزين بأنوار الإيمان في ليلة القدر، التي وصفت بأنها خير من ألف شهر.

كما حثت الإفتاء على استثمار العشر الأواخر من رمضان بتلاوة القرآن والذكر والصلاة، داعية إلى عدم التشتت بالشؤون الدنيوية، عسى أن ينال المؤمنون نفحات الخير التي تسعدهم في الدنيا والآخرة، استنادًا إلى قول عائشة رضي الله عنها، التي ورد في حديثها: "كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مَا لاَ يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ".

7 نصائح لاستقبال ليلة القدر

وفي سياق متصل، قال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، استقبال العشر الأواخر من شهر رمضان يعتبر لحظة مهمة للمسلمين، حيث يتسابقون لاستثمار هذه الفترة القيمة بالعبادة والتقرب إلى الله، كما نصح المسلمون بعدد من النصائح لاستقبال العشر الأواخر من رمضان بشكل إيجابي ومنها:

- التخطيط الجيد: قم بوضع خطة لكل يوم من العشر الأواخر لتحديد الأعمال الصالحة التي ترغب في القيام بها، مثل الصلاة والقراءة والذكر والصدقة

- تكثيف العبادات: زيادة مدة الصلوات وترتيل القرآن والتضرع إلى الله بالدعاء والاستغفار في هذه الأيام المباركة.

- البحث عن ليلة القدر: حرص على البحث عن ليلة القدر في العشر الأواخر والاجتهاد في العبادة فيها، فهي ليلة خاصة تحمل أجراً عظيماً وتغفر لك كل الذنوب

- الإكثار من الذكر والاستغفار: تكرار الأذكار والاستغفار باستمرار خلال هذه الأيام للتقرب إلى الله وطلب المغفرة والرحمة.

زيادة الصدقة في العشر الأواخر

واستكمالا للحديث عن كيفية استقبال العشر الأواخر من رمضان فإنه يجب على المسلم أن يقوم بهذه الأفعال والتي جاءت كالتالي:

- الصدقة والخير: تبرع بالصدقات وقم بأعمال الخير والعطاء للمحتاجين في هذه الفترة، فهي تزيد من بركة أعمالك وتقربك إلى الله.

- التفكر والتأمل: قم بالتأمل في آيات الله ونعمه واحتساب الأعمال، وتفكر في ماضيك ومستقبلك وكيفية تحسين علاقتك بالله.

- الاستعداد للعيد: استعد لاستقبال عيد الفطر بالاستغفار والتوبة وتحضير الهدايا والتبرعات للفقراء والمحتاجين.