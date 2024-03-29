كل ما تريد معرفته عن موعد ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان 2024 التي تهم العديد من المواطنين التي قال عنها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، إنها ليلة خير من ألف شهر، لذا يحرص العديد من المواطنين على حسن استغلال الليالي العشر الأخيرة حتى تصيب أعمالهم في ليلة القدر.

كل ما تريد معرفته عن موعد ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان 2024

كل ما تريد معرفته عن موعد ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان 2024، فإنه غير معلوم للامة، ولكن الآراء مختلفة حول علاماتها.

وفي الحديث عن كل ما تريد معرفته عن موعد ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان 2024، فمن أبرز الأسألة التي ترد عن ليلة القدر هو إن كانت هذه الليلة ثابتة أم متغيرة، والبعض يرى أن ليلة القدر متغيرة، وقد نشرت دار الإفتاء المصرية فيديو عبر صفحتها الرسمية، توضح من خلاله أن موعد ليلة القدر متغير في كل عام، وذلك حتى يحرص العباد على عبادة الله سبحانه وتعالى بالشكل الأمثل في نهاية الشهر كما في بدايته.

ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان 2024

وقالت دار الإفتاء عن موعد ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان 2024 إن هناك بعض الآراء تقول إن ليلة القدر تكون في ليلة وترية من الليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان، وذلك وفقا لما ورعد عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تَحرَّوا لَيلةَ القَدْرِ في الوَتْر من العَشرِ الأواخِرِ من رمضانَ، رواه البخاريُّ، كما لفتت لما جاء عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ رضِيَ اللهُ عنهُ قال: خطَبَنا رسولُ اللهِ ﷺ فقال: «إنِّي أُريتُ ليلةَ القَدْرِ، وإنِّي نُسِّيتُها (أو أُنسيتُها)؛ فالْتمِسوها في العَشرِ الأواخرِ من كلِّ وَترٍ» رواه البخاريُّ، ومسلم.