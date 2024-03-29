طقس الإسكندرية في أسبوع.. ارتفاع جديد بدرجات الحرارة وظاهرة جوية

يشهد طقس الإسكندرية الأسبوع المقبل، تحسن نسبي في الأجواء عما كانت عليه من تغيرات خلال الأيام الماضية إذ سيبدأ ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة مع انعدام فرص سقوط الأمطار مجددا لتكون الأجواء مميزة مع شهر رمضان المبارك.

ترصد «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل طقس الإسكندرية خلال الأسبوع المقبل بحسب ما أعلنته غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، كي يدرك المواطنين طبيعة الطقس في تلك الأيام من أجل ارتداء الملابس المناسبة.

أجواء طقس الإسكندرية الأسبوع المقبل

ترتفع درجات الحرارة من يوم السبت إلى الاثنين المقبل، ما يعني أنها أجواء دافئة لمنتصف الأسبوع مع ارتفاع أكبر بعد ذلك ما يعني أنه اعتدال نسبي حتى نهاية الأسبوع.

انعدام فرص سقوط الأمطار مع طقس الإسكندرية

ويشهد طقس الإسكندرية، الأسبوع المقبل أجواء دافئة تنعدم خلالها فرص سقوط الأمطار، مع وجود ظاهرة جوية مستمرة تتمثل في الشبورة المائية طوال الأيام المقبلة.

ارتفاع درجات الحرارة مع طقس الإسكندرية

وتشهد درجات الحرارة مع طقس الإسكندرية أيام الاثنين الثلاثاء والأربعاء المقبلين، ارتفاع أكبر في درجات الحرارة مع نشاط رياح 24 كيلو/س، وتسجل درجة الحرارة في تلك الأيام 25 العظمى و15 الصغرى.

تحذيرات بسبب طقس الإسكندرية

وحذرت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية المواطنين عدم الانخداع بارتفاع الحرارة وتخفيف الملابس، إذ من الضروري المحافظة على استمرار ارتداء الملابس الشتوية.