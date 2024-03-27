الأرصاد تعلن طقس الإسكندرية غدا.. موجة حارة تضرب عروس البحر المتوسط

يشهد طقس الإسكندرية اليوم الأربعاء 27-3-2024 أجواء حارة متأثرة بالرياح الغربية الجنوبية الجافة القادمة من الصحراء الغربية، التي تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة، ويصاحبها مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة عدد ساعات سطوع الشمس، كما تنشط حركة الرياح والأتربة على فترات متقطعة في مناطق متفرقة بعروس البحر.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» تفاصيل طقس الإسكندرية اليوم واحتمالية سقوط الأمطار في المحافظة.

طقس الإسكندرية اليوم

وأوضحت الأرصاد الجوية، في بيان، تفاصيل طقس الإسكندرية اليوم، بالتزامن مع رابع أيام نوة العوة وبرد العجوزة، إذ تسود أجواء حارة نهارًا، تتحول إلى مائلة للبرودة مساءً، وفي الصباح الباكر.

وتسجل درجة الحرارة العظمى في الإسكندرية الآن 27 درجة بزيادة 5 درجات عن أمس، ومن المتوقع أن يصبح الطقس صافيًا بحلول المساء، وتنخفض درجات الحرارة نسبيًا لتسجل 21 درجة مئوية في ساعات الليل.

انخفاض مستوى الرؤية

وتتسبب ظاهرة الأتربة العالقة نهارًا ضمن حالة الطقس اليوم، في خفض مستوى الرؤية الأفقية على بعض المناطق، فيما يكون نشاط الرياح معتدلًا في بعض مناطق عروس البحر، بينما تكون نشيطة ومثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية، وتبلغ سرعتها 36 كيلومترا/ الساعة.

احتمالية سقوط الأمطار في الإسكندرية

وتكشف توقعات الأرصاد حول سقوط الأمطار في الإسكندرية انحصار فرص سقوطها، مشيرة إلى احتمالية حدوثها غدا بشدة متفاوتة تتراوح بين خفيفة ومتوسطة بنسبة حدوث 30% تقريبًا على فترات متقطعة.

طقس الإسكندرية لـ5 أيام قادمة

وأضافت الأرصاد أن طقس الإسكندرية لـ5 أيام قادمة، فإنّه من المتوقع نشاط الرياح التي تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض الأحيان على فترات متقطعة، وتستمر حتى الاثنين 1 أبريل المقبل.