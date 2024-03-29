توسعة مدخل مدينة مرسى مطروح ضمن خطة الربط بطريق الإسكندرية الدولي

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة لأعمال مشروعات البنية التحتية، والتطوير الجارية والإسراع في تنفيذها مع تذليل أي عقبات لسرعة إنهائها في التوقيتات المحددة.

تنسيق رصف وشبكات صرف صحي وغاز وكهرباء

وتابع المهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد لمحافظة مطروح، يرافقه رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، والمهندس محمد العشري مدير عام مديرية الطرق بالمحافظة، وممثلي شركات مياه الشرب والصرف الصحي والغاز والكهرباء بتفقد أعمال التطوير بحي الشروق بالكيلو 7 ومدخل المدينة من أعمال الطرق والتوسعة قبل أعمال الرصف من مراجعة وتنسيق في شبكات الصرف الصحي والغاز والكهرباء والاتصالات وغيرها، لتوفير مزيد من الخدمات في إطار جهود المحافظة لتطوير المنطقة بالشكل الحضاري والتيسير على حركة السيارات والمواطنين، بعد توسعة الشارع وإزالة الإشغالات، مع المُتابعة المٌستمرة لإزالة المعوقات بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية في أعمال البنية التحتية.

تطوير حي الشروق أكبر أحياء المدينة

وقال محافظ مطروح، إنه يجري تكثيف الجهود من خلال الأعمال الجارية لتطوير وتوسعة مدخل حي الشروق أكبر أحياء المدينة الساحلية مرسى مطروح، التي يجري تنفيذها في إطار الخطة الاستثمارية للمحافظة، وتفقد أعمال تطوير وتوسعة مدخل المدينة من الكيلو 8 إلى داخل المدينة التي تنفذها أيضاً لتربط المدينة مع الطريق الساحلي الدولي مطروح الإسكندرية بتوجيهات من الحكومة التي تتبناها الدولة ضمن أعمال التطوير لغرب مصر.