بمشاركة التحالف الوطني.. محافظ مطروح يكرم الأمهات المثاليات عن عام 2024

نظمت محافظة مطروح، احتفالية تكريم للمرأة والأم المثالية بمطروح بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد، والنائبة فتحية السنوسي والنائبة سحر عيد والعمدة عبدالكريم يونس رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، ووكلاء الوزارات ومديري المديريات والإدارات وقيادات الدين الإسلامي والمسيحي والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

شهادات تقدير ومبلغ مالي ودرع

وسلم محافظ مطروح، اليوم، المكرمات شهادات تقدير ومبلغ مالي ودرع مهداة من التحالف الوطني للتحالف الوطني والتنموي تقديراً لقصص كفاحهم.

تكريم المرأة والأم المثالية المطروحية

وقال محافظ مطروح إن الاحتفالية بتكريم المرأة والأم المثالية المطروحية، يواكب الاحتفال بعيد المرأة والأم المصرية خلال شهر مارس من كل عام، مؤكدا اهتمام القيادة السياسية دائماً بالمرأة المصرية والإيمان بقدراتها في المشاركة في بناء ونهضة المجتمع ووضع الآليات اللازمة لتمكين دورها وتعزيز مكانتها في كافة المجالات.

دعم وتعزيز دور المرأة

وأضاف محافظ مطروح أن هناك حرص من محافظة مطروح بكل أجهزتها على دعم وتعزيز دور المرأة في شتى المجالات وبكافة القرى والنجوع والتجمعات بعمق الصحراء لتمكينها اقتصادياً واجتماعياً مع احترام كافة العادات والتقاليد المميزة للمرأة المطروحية لضمان حقوقها من خلال الجهات المعنية مع استكمال ذلك الدور لزيادة وعي المرأة ودعمها وتمكينها اقتصادياً واجتماعياً وصولا إلى قلب القرى والنجوع الصحراوية، كما جرى توجيه خلال التكريم، الشكر لكل من ساهم في تنظيم الاحتفالية من جميع الجهات التنفيذية من مديرية التضامن الاجتماعي ولجنة اختيار الأم المثالية بوحدة تكافؤ الفرص وإدارة العلاقات العامة والإعلام والمشاركة الفاعلة لأمانة مطروح للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

فضل الأم وتكريمها

وتضمنت فعاليات الحفل كلمات للقيادات الدين الإسلامي والمسيحي بالمحافظة أكدوا فيها عن فضل الأم وتكريمها في جميع الأديان السماوية، كما شمل الحفل عروضا فنية وغنائية وفقرات شعرية عن الأم لكورال التربية والتعليم والتوجيه المسرحي للمديرية لاقت استحسان الحضور.