أسرع طريقة لإزالة مرارة الترمس البلدي.. اعرف طريقة تحضيره

تناول الترمس في الأعياد، من التقاليد المتوارثة في المجتمع المصري منذ قديم الزمان، فلا تجد بيت مصري يخلو منه، إذ لا تحلو أيام العيد دون وجود أطباق الترمس اللذيذة، خاصًة الترمس البلدي رغم صعوبة تحضيره، إذ يستغرق ما يقارب 10 أيام من النقع، حتى يتم التخلص من مرارته.

ووفقًا لنصائح الشيف أسماء فايز، نوضح مكون فعال في التخلص من مرارة الترمس البلدي في دقائق قليلة.

التخلص من مرارة الترمس بسرعة

بواسطة مكون سحري واحد يمكنك التخلص من مرارة الترمس البلدي دون الحاجة لنقعه ليالٍ عديدة، أو تغيير مياهه يوميًا لحين النضج، فقط كل ما عليك إضافة معلقة صغيرة من السكر إليه أثناء طهيه، وسينضج خلال ساعة واحدة من وقت رفعه على النار.

طريقة تحضير الترمس البلدي

المكونات:

- كيلو ترمس.

- حلة كبيرة.

- 2 معلقة كبيرة من الملح.

- معلقة صغيرة من السكر.

- 6 لترات من المياه.

- ربع كيلو حمص حسب الرغبة.

خطوات التجهيز:

ينقى الترمس جيدًا من الشوائب، ومن ثم يغسل بشكل جيد، وبعد ذلك يغلى مقدار 3 لترات من المياه، وتصب على الترمس فور الوصول لمرحلة الغليان، ويترك لمدة ساعتين، حتى يتم نقعه بعض الوقت، ليسهل من عملية الطهو.

بعد مرور الساعتين يصفى الترمس البلدي، ويوضع في إناء كبير الحجم وعميق للداخل، ويضاف إليه مقدار 3 لترات من المياه، ومن ثم يضاف معلقة صغيرة من السكر، ويرفع على النار بدرجة حرارة متوسطة، وبعد مرور نصف ساعة تتم تهدئة النار لتكون مثل إضاءة الشمعة، ويبقى لمدة نصف ساعة أخرى.

بعد تمام النضج يرفع الترمس من على النار ويصفى ويغسل ببعض الماء، ومن ثم يوضع في طبق كبير، ويضاف إليه مقدار معلقتين كبيرتين من الملح مع مقدار كافي من الماء، حتى تغمر حبات الترمس بداخله ولا تجف، ويحفظ بالثلاجة لضمان صلاحيته.