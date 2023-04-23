«القومي للتغذية» يكشف فوائد الترمس والفول السوداني: تحافظ على صحة القلب

نشرت وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية، منشوراً عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك» يحتوي على الفوائد الصحية للترمس والفول السوداني، والتي ينتشر تناولها في عيد الفطر، ونرصد لكم في السطور التالية فوائدها وفقاً للمعهد.

فوائد الترمس

- يحتوي الترمس على الألياف المفيدة ويعمل على زيادة امتصاص نسبة الجلوكوز بالدم والتقليل من نسبة السكر بالدم.

- يسهم في فتح الشهية بشكل كبير يساعد على تقوية الجسم ويحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم والفسفور.

- مهم جداً في الحفاظ على صحة الأعصاب والقلب ويساعد على إدرار البول والتخلص من الأملاح الموجودة به.

- يعمل على الوقاية من مشكلات الجهاز الهضمي وعلاج حالات الإمساك.

- غني بالمواد المضادة للأكسدة التي تساعد على محاربة الجذور الحرة.

- يحتوي علي عنصر الزنك الذي يساعد في تعزيز الجهاز المناعي ويحتوي علي نسبة عالية من البروتين.

فوائد الفول السوداني

- الحفاظ على صحة القلب

- يقلل الكوليسترول السيئ ويزيد الكوليسترول الجيد بالدم

- يحافظ علي سلامه خلايا البشرة والجلد

- الوقاية من السرطان

- محاربه الاكتئاب

- زيادة الطاقة وتحسين الذاكرة