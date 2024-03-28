سر المحلات في خطوة.. طريقة عمل السكر البودرة للحلويات في البيت

يعد السكر البودر أساسيا في صناعة الكثير من الحلويات، إلا أن الجاهز يتميز بقوام وطعم، يختلف عن المنزلي، بسبب بعض الخطوات التي يتبعها أصحاب المحلات، لذا فإن هناك طريقة عمل السكر البودرة للحلويات في البيت، بخطوات بسيطة.

بحسب تقرير على قناة cbc sofra، يمكن تنفيذ خطوات بسيطة ضمن، طريقة عمل السكر البودرة للحلويات في البيت، للحصول على سكر ناعم تمامًا، يماثل العبوات التي توجد في محلات مستلزمات الحلويات.

مقادير السكر البودرة للحلويات في البيت

3 أكواب من السكر البودرة.

3 ملاعق من النشا.

طريقة عمل السكر البودرة للحلويات في البيت

أما عن طريقة عمل السكر البودرة للحلويات في البيت، يمكن وضع السكر في مطحنة الخلاط الصغيرة، وهي متوفرة في كل منزل، إذ تأتي مع كل خلاط، ويتم الضرب حتى يتحول السكر إلى بودرة ناعمة، ويمكن نخله وإعادة ضربه مرة أخرى، وبذلك يصبح السكر البودرة جاهزًا.

سر يضاف إلى السكر البودر للحفاظ عليه

بعد تحويل السكر إلى بودرة ناعمة، يتم إضافة نشا الذرة، للحصول على نفس قوام السكر الجاهز، بمقدار ملعقة نشا لكل كوب من السكر البودرة، ويعمل ذلك على منع تكتل السكر.

يمكن اتباع طريقة معينة، للحفاظ على السكر البودرة، لأطول فترة ممكنة دون تغيير، سواء في الطعم أو القوام، من خلال وضعه في علب محكمة الغلق، بشرط أن تكون جافة تماما من أي مياه أو سوائل، قد تؤدي إلى ترطيب السكر.

طحن السكر العادي في الخلاط

يمكن استخدام الخلاط العادي في طحن السكر، في حالة عدم توفر المطحنة الصغيرة، ولكنه سيأخذ وقتًا أطول، حتى يتحول السكر إلى بودرة ناعمة، وبعدها سمكن استكمال بقية الخطوات حتى حفظه.