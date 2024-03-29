جومانا مراد تكشف سبب ارتدائها الحجاب في مسلسل عتبات البهجة

شاركت الفنانة جومانا مراد في الموسم الرمضاني الحالي من خلال مسلسل عتبات البهجة، مع الفنان القدير يحيى الفخراني، بالموسم الرمضاني الحالي والذي يجمعها معه لأول مرة مع المخرج مجدي أبو عميرة.

أسباب ارتداء جومانا مراد للحجاب في مسلسل عتبات البهجة

وأوضحت جومانا مراد في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنها قدمت خلال الأحداث شخصية «نعناعة»، وهي فتاة من منطقة شعبية، والمعتاد أن تكون محجبة ولكن بطريقة تشبه المناطق الشعبية التي تعتمد على الاحتشام أكثر، إلى جانب العباءة وهو الشكل الذي ظهرت به نعناعة، وليس الحجاب الشرعي.

وأضافت جومانا مراد، أن من ساعدها على اختيار ورسم ملامح شخصيتها في المسلسل بهذا الشكل هي ستايلست المسلسل مايا حداد، لافتة إلى أن شخصيتها في المسلسل كنات مركبة وتنتقل بين لحظات القوة والضعف في داخلها خاصة مع الظروف الصعبة التي تعيشها مع شقيقتها فلة وزوجها، في تحدٍّ كبير بحياتها.

ترجمة مسلسل عتبات البهجة إلى لغة الاشارة

وينتمي مسلسل عتبات البهجة لننوعية الأعمال ذات الـ 15 حلقة، وتمت ترجمته بلغة الإشارة لإتاحته لأكثر من 7.5 مليون مواطن من الصم وضعاف السمع، فى مباردة هي الأولي من نوعها للأعمال الرمضانية، وتدور أحداث المسلسل حول شخصية بهجت الأنصاري الذي يقدم برنامج عبر موقع يوتيوب، ويجسده الفنان يحيي الفخراني، من أجل البحث عن السعادة والبهجة.

وشارك فى بطولة مسلسل عتبات البهجة عدد كبير من الفنانين من بينهم يحيي الفخراني، صلاح عبدالله، جومانا مراد، عنبة، هنادي مهنا، وفاء صادق، حازم ايهاب، محسن منصور، آخرين والمسلسل مأخوذ عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد، ورؤية تلفزيونية د. مدحت العدل، ومن اخراج مجدي أبو عميرة.