جومانا مراد: «أنا روحي مصرية.. والفن مهنة شاقة»

أكدت الفنانة السورية جومانا مراد عشقها الكبير لمصر، مشددة على أنها بعد بداية مسيرتها الفنية في سوريا كانت تحلم بالعمل في مصر، معقبة: «كان حلم من أحلامي إني أجي مصر.. والموضوع جه صدفة».

وقالت جومانا مراد خلال حوارها مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، ببرنامج «كل يوم» المذاع على شاشة «ON»: «أنا روحي مصرية ولو خرجت منها بكون مش قادرة.. لا يمكنني الحياة خارج مصر».

وتحدثت عن الفن قائلة إن المرأة مظلومة كثيرًا في السينما العربية، خاصة في ظل تراجع البطولات المطلقة للسيدات.

وأوضحت أنها تحب السينما كثيرًا، وتشعر بالمتعة الكبيرة خلال عملها الفنية، مواصلةً: «مهنة التمثيل شاقة جدًا وممكن أن لا أرى أولادي لساعات طويلة تصل لـ36 ساعة.. وبعد ما ارجع أجد نفسي بدخل المطبخ ».

وواصلت: «التمثيل مهنة ذات طبيعة خاصة، والجمال مهم بالنسبة لأي ممثلة وبالطبع يساعد كثيرًا.. بحب اللهجات المختلفة، وأحب الخروج عن نفسي وأمام الكاميرا بتحول».